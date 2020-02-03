В Полтаве у маршрутки отвалились сразу два колеса. Видео
У одного из маршрутных автобусов Полтавы во время движения отпали два колеса. Видео опубликовано 2 февраля в Facebook-сообществе "Полтавський ліхтар". На перекрестке у автобуса, в котором, похоже, были пассажиры, отпали оба колеса с задней левой стороны: сразу одно, затем второе – и покатились по проезжей части. Куда именно попали колеса, на ролике не видно. Инцидент произошел возле парка имени Ивана Котляревского.
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