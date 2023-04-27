В Полтаве в этом году запустят новый линейный ускоритель для лечения онкозаболеваний – глава ОВА

"Линейный ускоритель – это снайпер в лечении онкологии. Максимально эффективно борется с самыми распространенными формами заболевания: легких, молочной железы, головного мозга, кишечника и других органов. Лучи точно бьют в опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Со старыми аппаратами 1985 года все иначе. Это как "запорожец" и "мерседес", – заявил глава ОВА.

Фото: gazeta.ua

Он рассказал, что сеанс терапии для пациентов будет комфортным, оборудование работает бесшумно и имеет открытую конструкцию.

Фото: gazeta.ua

Лечение с помощью ускорителя будет бесплатным для пациентов – стоимость услуги государство компенсирует медучреждению через Национальную службу здоровья Украины, говорится в сообщении.

Аппарат (это ускоритель Halcyon от американской компании Varian стоимостью 55 млн грн) уже установлен в Полтавском областном онкологическом диспансере, сейчас его настраивают специалисты. Работать ускоритель будет в связке с новым компьютерным томографом, который вскоре смонтируют, сообщил глава ОВА.

Фото: gazeta.ua

Лунин уточнил, что ускоритель приобрели за счет государства и области, а томограф область купила самостоятельно (за 27,5 млн грн).

"Подготовка к установке – серьезная: демонтировали старые аппараты, отправили на утилизацию, оборудовали специальный бункер и ремонтируем помещение под КТ, обучили персонал и настраиваем оборудование. Должны были все это завершить в прошлом году, но российская агрессия помешала, – рассказал он. – Область стабильно вкладывает максимум ресурсов в улучшение медицины Полтавщины. К примеру, в прошлом году приобрели 3D УЗИ-аппарат для обследования беременных. Купили также новые МРТ и рентгенаппарат. В этом году на покупку нового оборудования заложили более 160 млн грн: это и КТ, и наркозно-дыхательная станция, видеогастро- и колоноскопы, аппараты ИВЛ, различные анализаторы, дефибрилляторы, электрокардиографы. Всего около 90 единиц мощной аппаратуры. К тому же запланировали ремонты в ряде больниц".