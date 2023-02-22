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"Онкосозание". Национальный институт рака запустил цикл видеолекций в YouTube о профилактике и лечении онкозаболеваний

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Специалисты Национального института рака расскажут украинцам, как своевременно выявить онкозаболевание и выбрать правильное лечение
Специалисты Национального института рака расскажут украинцам, как своевременно выявить онкозаболевание и выбрать правильное лечение
Фото предоставлено командой проекта "Онкосознание"

Национальный институт рака запустил на своем канале в YouTube всеукраинский информационный проект "Онкосознание" для поддержки украинцев в борьбе с раком. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном командой проекта интернет-изданию "ГОРДОН".

Проект представляет собой цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты Национального института рака отвечают на вопросы пациентов и их родственников, а также развенчивают мифы об этом заболевании.

Эксперты в том числе расскажут о своевременной диагностике заболевания, стабилизации состояния пациента, правильности терапии.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке, который занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Об этой разновидности рака будет выпущено семь видеолекций в течение недели.

"Каждый год выявляют около 15 тыс. новых случаев. Мы должны говорить с людьми о раке. Откровенно, прозрачно, постоянно, сознательно. Говорить, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, говорить, чтобы поддержать, говорить, чтобы помочь побороть", – заявила и.о. генерального директора Национального института рака Елена Ефименко.

По словам первого заместителя директора Национального института рака, одного из авторов программы Андрея Шипко, озвученная в рамках просветительского проекта информация будет полезна для каждого украинца.

"Мы просим каждого посмотреть внимательно первый цикл программ, распространить среди знакомых, привлечь внимание друзей, ведь это касается каждого. Только вместе можно сделать нашу страну здоровой. Только вместе – приблизить победу над раком. И ждите следующих выпусков", – сказал он.

Следующие циклы программ будут посвящены раку молочной железы, раку легких, раку предстательной железы, желудка и поджелудочной железы, раку кожи и другим. Программы будут выходить раз в два месяца.

Контекст:

Ежегодно в Украине диагностируют около 120 тыс. новых случаев заболевания раком, а показатель смертности составляет более 55 тыс. ежегодно.

По данным Национального канцер-реестра, на протяжении последних лет чаще всего выявляют рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак и рак предстательной железы. Мужчины болеют на 19% чаще женщин.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, здоровье, рак, смертность, украинцы, онкология, Национальный институт рака, диагноз
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