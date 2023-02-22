"Онкосозание". Национальный институт рака запустил цикл видеолекций в YouTube о профилактике и лечении онкозаболеваний

Проект представляет собой цикл видеопрограмм, в которых ведущие специалисты Национального института рака отвечают на вопросы пациентов и их родственников, а также развенчивают мифы об этом заболевании.

Эксперты в том числе расскажут о своевременной диагностике заболевания, стабилизации состояния пациента, правильности терапии.

Первый цикл программ разработан накануне месяца осведомленности о колоректальном раке, который занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Об этой разновидности рака будет выпущено семь видеолекций в течение недели.

"Каждый год выявляют около 15 тыс. новых случаев. Мы должны говорить с людьми о раке. Откровенно, прозрачно, постоянно, сознательно. Говорить, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, говорить, чтобы поддержать, говорить, чтобы помочь побороть", – заявила и.о. генерального директора Национального института рака Елена Ефименко.

По словам первого заместителя директора Национального института рака, одного из авторов программы Андрея Шипко, озвученная в рамках просветительского проекта информация будет полезна для каждого украинца.

"Мы просим каждого посмотреть внимательно первый цикл программ, распространить среди знакомых, привлечь внимание друзей, ведь это касается каждого. Только вместе можно сделать нашу страну здоровой. Только вместе – приблизить победу над раком. И ждите следующих выпусков", – сказал он.

Следующие циклы программ будут посвящены раку молочной железы, раку легких, раку предстательной железы, желудка и поджелудочной железы, раку кожи и другим. Программы будут выходить раз в два месяца.