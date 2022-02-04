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В Киеве по программе Зеленского "Большое строительство" планируют капитально обновить Институт рака

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По словам главврача, сейчас в институте действует восемь зданий, предполагается строительство еще пяти новых корпусов
По словам главврача, сейчас в институте действует восемь зданий, предполагается строительство еще пяти новых корпусов
Фото: glavcom.ua

Национальный институт рака в Киеве в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" разработал проект капитального обновления, рассказал в интервью "Главкому" главный врач медицинского учреждения Андрей Безносенко.

"До сегодняшнего дня [средств] не хватало, но теперь Институт рака в рамках программы "Большое строительство" разработал проект капитальной реконструкции и строительства", – сказал он.

По словам главврача, сейчас в институте действует восемь зданий, предполагается строительство еще пяти новых корпусов, где смогут предоставлять пациентам весь спектр онкологических услуг. Планируется обновление всей материальной базы, капитальный ремонт имеющихся корпусов для улучшения условий для пациентов и врачей.

"Если удастся реализовать этот проект, у нас будет самое большое и одновременно самое технологичное медицинское учреждение в Украине", – подчеркнул Безносенко.

Он отметил, что в 2021 году медучреждение получило из государственного бюджета наибольшее за всю историю финансирование на приобретение нового оборудования – более 800 млн грн.

"Такого не было никогда за всю 100-летнюю историю нашего института. В ноябре – декабре Институт рака закупил оборудование почти на 800 млн грн: приобрели новый линейный ускоритель, аппараты для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопические, лапароскопические стойки, лабораторное оборудование, оборудование для диагностики и операций. Поэтому фактически в 2021 году произошло обновление материальной базы института в объемах, на которые врачи и пациенты давно рассчитывали", – сказал он.

По словам Безносенко, в этом году в планах руководителей областных онкологических центров – нарастить установку линейных ускорителей. Сейчас разрабатывается программа государственного обеспечения 20 новыми экземплярами. Кроме государственных средств, на закупку выделяют деньги и из бюджетов местных общин.

Контекст:

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщал в декабре 2021 года в Facebook, что благодаря реализации программы Владимира Зеленского в Украине появилось 200 современных приемных отделений в опорных больницах с медицинской техникой и 600 полноценных сельских амбулаторий.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет госбюджета.

Теги: госбюджет, бюджет, строительство, деньги, онкология, финансирование, Национальный институт рака, Большое строительство
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