ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Создана рабочая группа ОГА". Синегубов заявил, что будет выяснять, почему в Харькове областной онкоцентр строят с нарушением графика

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олег Синегубов: Мы сейчас будем анализировать, будем собирать все объективные данные о причинах того, что с 2019 года мы имеем незавершенный еще первый этап этого проекта, когда он по факту должен быть уже построен
Олег Синегубов: Мы сейчас будем анализировать, будем собирать все объективные данные о причинах того, что с 2019 года мы имеем незавершенный еще первый этап этого проекта, когда он по факту должен быть уже построен
Фото: kharkivoda.gov.ua

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что получил от президента задачу разобраться с состоянием дел по строительству нового онкологического центра. Об этом он сказал, когда инспектировал строительную площадку, сообщает сайт ОГА.

Причины низких темпов строительства будет изучать специальная комиссия, отметил глава области.

"Мною было подписано распоряжение о создании соответствующих комиссий по направлениям, по строительству в том числе. Мы сейчас будем анализировать, будем собирать все объективные данные о причинах того, что с 2019 года мы имеем незавершенный еще первый этап этого проекта, когда он по факту должен быть уже построен", – рассказал Синегубов.

В 2021 году по плану две из четырех очередей строительства уже должны были быть завершены, сообщил директор департамента капитального строительства Сергей Жуков, на это было заложено 290 млн грн (250 млн грн – на первую очередь и 40 млн грн – на вторую), но из них использовано только 111 млн грн.

"Президент поставил четкую задачу, чтобы Харьковская область получила современный онкоцентр. Наша задача – организовать все условия для того, чтобы строительство шло, привлекать сюда государственные инвестиции и отстаивать проекты и программы президентской программы от имени Харьковской области. А тут обнаруживается парадоксальная ситуация: средства есть, а строить не можем. В чем причина – будем разбираться", – заявил глава ОГА.

Чтобы в дальнейшем строительство шло без задержек, он поручил начать разработку проектно-сметной документации для следующей, третьей, очереди, департамент капстроительства должен подготовить представление на ближайшую сессию областного совета для выделения денег на эти цели.

"Чтобы у нас не было так, что мы достроили первые две очереди, а затем ждем, когда будет разрабатываться проект на очередь третью", – подчеркнул Синегубов.

Теги: инвестиции, Харьковская область, строительство, Харьковская ОГА, онкология, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
"Ох, Кристи, ты попала. Дальше будет тяжелее". Асмус призналась, что не может справиться с пагубной зависимостью и попросила о помощи
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
  "Надо проверять, что там происходит с "нижним братом". Помыть, подмыть". Усик рассказал о половом воспитании своих сыновей
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Горько молодым трижды". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала романтическое фото с женихом
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Слишком много препятствий встретили на пути". Музыканты группы "Тартак" объявили о распаде коллектива
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
"Сиськи", "Хорошо с этими висюльками", "Все на виду". 44-летняя Чехова в бикини показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (169763)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (137009)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (87458)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (57168)
5
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (51910)
6
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (51658)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (50274)
8
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (47133)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS