"Создана рабочая группа ОГА". Синегубов заявил, что будет выяснять, почему в Харькове областной онкоцентр строят с нарушением графика

Олег Синегубов: Мы сейчас будем анализировать, будем собирать все объективные данные о причинах того, что с 2019 года мы имеем незавершенный еще первый этап этого проекта, когда он по факту должен быть уже построен Фото: kharkivoda.gov.ua

Причины низких темпов строительства будет изучать специальная комиссия, отметил глава области.

"Мною было подписано распоряжение о создании соответствующих комиссий по направлениям, по строительству в том числе. Мы сейчас будем анализировать, будем собирать все объективные данные о причинах того, что с 2019 года мы имеем незавершенный еще первый этап этого проекта, когда он по факту должен быть уже построен", – рассказал Синегубов.

В 2021 году по плану две из четырех очередей строительства уже должны были быть завершены, сообщил директор департамента капитального строительства Сергей Жуков, на это было заложено 290 млн грн (250 млн грн – на первую очередь и 40 млн грн – на вторую), но из них использовано только 111 млн грн.

"Президент поставил четкую задачу, чтобы Харьковская область получила современный онкоцентр. Наша задача – организовать все условия для того, чтобы строительство шло, привлекать сюда государственные инвестиции и отстаивать проекты и программы президентской программы от имени Харьковской области. А тут обнаруживается парадоксальная ситуация: средства есть, а строить не можем. В чем причина – будем разбираться", – заявил глава ОГА.

Чтобы в дальнейшем строительство шло без задержек, он поручил начать разработку проектно-сметной документации для следующей, третьей, очереди, департамент капстроительства должен подготовить представление на ближайшую сессию областного совета для выделения денег на эти цели.

"Чтобы у нас не было так, что мы достроили первые две очереди, а затем ждем, когда будет разрабатываться проект на очередь третью", – подчеркнул Синегубов.