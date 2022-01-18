В 2021 году от рака скончалось больше украинцев, чем от COVID-19 – данные Госстата

Чаще всего в Украине умирают из-за проблем с кровообращением Фото: ЕРА (архив)

Классу "злокачественные новообразования" соответствуют 61 518 смертей, а классу "COVID-19, вирус идентифицированный" – 54 016.

Больше всего украинцев скончались за 10 месяцев 2021 года от ишемической болезни сердца (242 239) и цереброваскулярных болезней, то есть заболеваний головного мозга, связанных с кровообращением (67 064).

Всего за указанный период в Украине скончались, по данным Госстата, более 562 тыс. человек.

Согласно информации, опубликованной (.doc) ведомством 18 января 2022 года, в 2021 году с учетом ноября в стране зафиксировано уже 650 тыс. смертей.