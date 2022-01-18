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В 2021 году от рака скончалось больше украинцев, чем от COVID-19 – данные Госстата

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Чаще всего в Украине умирают из-за проблем с кровообращением
Чаще всего в Украине умирают из-за проблем с кровообращением
Фото: ЕРА (архив)

За период с января по октябрь 2021 года в Украине зафиксировано меньше смертей от коронавирусной инфекции, чем от онкологических заболеваний. Об этом свидетельствуют данные (.xls) Государственной службы статистики.

Классу "злокачественные новообразования" соответствуют 61 518 смертей, а классу "COVID-19, вирус идентифицированный" – 54 016.

Больше всего украинцев скончались за 10 месяцев 2021 года от ишемической болезни сердца (242 239) и цереброваскулярных болезней, то есть заболеваний головного мозга, связанных с кровообращением (67 064).

Всего за указанный период в Украине скончались, по данным Госстата, более 562 тыс. человек.

Согласно информации, опубликованной (.doc) ведомством 18 января 2022 года, в 2021 году с учетом ноября в стране зафиксировано уже 650 тыс. смертей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 января 2022 года в Украине подтвердили почти 3,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 98,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 3,6 млн человек.

Теги: смерть, статистика, Госстат, вирус, украинцы, онкология, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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