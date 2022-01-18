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В Гонконге COVID-19 подтвердили у сотрудника зоомагазина, убьют 2 тыс. животных

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Гонконг запретил ввоз хомяков
Гонконг запретил ввоз хомяков
Фото: ЕРА

В Гонконге из-за вспышки коронавирусной инфекции в зоомагазине Little Boss планируют умертвить около 2 тыс. животных. Об этом 18 января сообщило со ссылкой на представителей властей South China Morning Post.

Штамм коронавируса "Дельта" подтвердили 16 января у 23-летней сотрудницы магазина. После этого исследования показали, что COVID-19 есть как минимум еще у одного сотрудника (один образец еще под вопросом).

Положительными также оказались 11 тестов на коронавирус, сделанных хомякам.

Издание пишет, что речь может идти о первом в Гонконге случае передачи коронавирусной инфекции от животного к человеку. 

Власти обязали зоомагазины и граждан, купивших таких животных начиная с 22 декабря 2021 года, передать их на эвтаназию. Перед убийством животных будут тестировать на COVID-19.

Владельцев таких животных призвали при обращении с ними соблюдать "строгую гигиену", в частности не целовать их.

В Гонконге также ввели временный запрет на ввоз мелких животных.

Associated Press пишет, что хомяков, у которых в Гонконге подтвердили коронавирусную инфекцию, привезли из Нидерландов.

Агентство отмечает, что эвтаназию намереваются провести не только хомякам, но и шиншиллам.

Власти Гонконга не исключают, что заражение произошло от человека к животному.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

COVID-19 обнаруживали, в частности, у таких животных, как гиеныснежные барсыкошкилеопарды.

Теги: Нидерланды, убийство, эвтаназия, животные, запрет, Гонконг, инфекция, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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