В Гонконге COVID-19 подтвердили у сотрудника зоомагазина, убьют 2 тыс. животных

Штамм коронавируса "Дельта" подтвердили 16 января у 23-летней сотрудницы магазина. После этого исследования показали, что COVID-19 есть как минимум еще у одного сотрудника (один образец еще под вопросом).
Положительными также оказались 11 тестов на коронавирус, сделанных хомякам.
Издание пишет, что речь может идти о первом в Гонконге случае передачи коронавирусной инфекции от животного к человеку.
Власти обязали зоомагазины и граждан, купивших таких животных начиная с 22 декабря 2021 года, передать их на эвтаназию. Перед убийством животных будут тестировать на COVID-19.
Владельцев таких животных призвали при обращении с ними соблюдать "строгую гигиену", в частности не целовать их.
В Гонконге также ввели временный запрет на ввоз мелких животных.
Associated Press пишет, что хомяков, у которых в Гонконге подтвердили коронавирусную инфекцию, привезли из Нидерландов.
Агентство отмечает, что эвтаназию намереваются провести не только хомякам, но и шиншиллам.
Власти Гонконга не исключают, что заражение произошло от человека к животному.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
COVID-19 обнаруживали, в частности, у таких животных, как гиены, снежные барсы, кошки, леопарды.