В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие COVID-прививки

В январе размер штрафа составит €50 (1608 грн), а в последующие месяцы – €100 (3216 грн). Согласно правительственным источникам, 90% людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. Приблизительно 300 тыс. человек будут оштрафованы.

В настоящее время также действует правило об отстранении от работы всех невакцинированных медицинских работников.

Как отмечает издание, некоторые правительственные чиновники выступают за распространение обязательной вакцинации на людей в возрасте 50–59 лет, но пока такое решение не принято.