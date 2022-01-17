В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие COVID-прививки

В январе размер штрафа составит €50 (1608 грн), а в последующие месяцы – €100 (3216 грн). Согласно правительственным источникам, 90% людей старше 60 лет были вакцинированы или записались на прием для вакцинации. Приблизительно 300 тыс. человек будут оштрафованы.
В настоящее время также действует правило об отстранении от работы всех невакцинированных медицинских работников.
Как отмечает издание, некоторые правительственные чиновники выступают за распространение обязательной вакцинации на людей в возрасте 50–59 лет, но пока такое решение не принято.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Греции, в стране хотя бы одну прививку получили 7,6 млн человек, полностью вакцинирорвались 7,2 млн человек, бустерную дозу получили 4,3 млн граждан. При этом население Греции составляет 10,7 млн человек.