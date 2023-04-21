В Минздраве объяснили, как пострадавшие от войны украинцы могут попасть на лечение в зарубежные больницы

Раненых военнослужащих можно представить к лечению за границей через командование медицинских сил Украины Фото: president.gov.ua (архив)

Как пояснили в ведомстве, согласно утвержденным критериям, эвакуации на лечение в зарубежные клиники подлежат дети и взрослые с минно-взрывными и ожоговыми травмами, а также с онкологическими болезнями.

Перевести пациента на лечение за границу могут областные департаменты здравоохранения, где определены ответственные за этот вопрос чиновники. Можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить о возможности лечения за границей. Второй способ – подача личной заявки через сайт Минздрава.

Минздрав подает запрос на эвакуацию, затем получает предложения от больниц из стран – членов Евросоюза и Европейской экономической зоны. Затем координаторы Минздрава контактируют с координаторами принимающих пациентов и согласовывают этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Из украинских больниц в медицинский эвакохаб в Польше пациентов перевозят транспортные медицинские команды областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медицинские вагоны "Укрзалізниці", команда БО "Врачи без границ", а также бригады парамедиков из европейских стран, законтрактованные ВОЗ.

Подтвердить соответствие критериям следует с помощью первичной учетной документации №027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного". Она должна быть заполнена врачом учреждения здравоохранения, которое координирует направление украинцев для лечения за границу.

Во время медицинской эвакуации с собой нужен документ, удостоверяющий личность – заграничный или внутренний паспорт, а также выписки из истории болезни (в частности, для детей). Но в Минздраве подчеркивают, что сейчас это необязательно: отсутствие тех или иных документов не является препятствием.

В случае необходимости в помощи из-за тяжелого состояния или для последующего послеоперационного ухода пациента могут сопровождать родственники или близкие.

Раненых военнослужащих можно представить к лечению за границей через командование медицинских сил Украины. Алгоритм опубликовала организация "Принцип".

Эвакуация для украинских пациентов безвозмездная. Все расходы взяли на себя правительства стран-партнеров. На данный момент удалось эвакуировать на лечение более 3 тыс. граждан Украины.

Подробнее ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке.