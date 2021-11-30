В Полтаве в СИЗО умерла 20-летняя девушка, осужденная за убийство инструктора в тире

"В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок. Медицинские работники учреждения и врачи скорой медицинской помощи, которых срочно вызвали, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось", – говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка находилась под стражей до вступления приговора в законную силу.
По информации собственных источников УНИАН в правоохранительных органах, причиной ее смерти стала эпилепсия.
Досудебное расследование ведется по ст. 115 и ст. 140 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного).
Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти, сообщили в прокуратуре.
7 февраля 2020 года в полтавском тире 18-летняя Вероника Моторина убила инструктора, выстрелив в него два раза. Затем она попыталась застрелить второго инструктора, но девушку удалось обезоружить. В полиции предполагали, что поводом к случившемуся стала ссора Моториной с парнем.
28 сентября 2021 года Моториной, обвиняемый в умышленном убийстве, был вынесен приговор. Ее лишили свободы на 15 лет, сообщило Общественное. Такое решение приняла коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы. Перед этим девушке предоставили последнее слово, в котором она сказала, что ее довел до депрессии парень, а работника тира она ранила случайно. Также девушка попросила прощения у жены погибшего инструктора.