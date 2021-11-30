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В Полтаве в СИЗО умерла 20-летняя девушка, осужденная за убийство инструктора в тире

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Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось
Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось
Фото: suspilne.media

В медицинской части Полтавского учреждения исполнения наказаний умерла 20-летняя девушка, приговоренная к 15 годам заключения за убийство инструктора тира. Об этом 30 ноября сообщила Полтавская областная прокуратура.

"В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок. Медицинские работники учреждения и врачи скорой медицинской помощи, которых срочно вызвали, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка находилась под стражей до вступления приговора в законную силу.

По информации собственных источников УНИАН  в правоохранительных органах, причиной ее смерти стала эпилепсия.

Досудебное расследование ведется по ст. 115 и ст. 140 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного).

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти, сообщили в прокуратуре.

Контекст:

7 февраля 2020 года в полтавском тире 18-летняя Вероника Моторина убила инструктора, выстрелив в него два раза. Затем она попыталась застрелить второго инструктора, но девушку удалось обезоружить. В полиции предполагали, что поводом к случившемуся стала ссора Моториной с парнем. 

28 сентября 2021 года Моториной, обвиняемый в умышленном убийстве, был вынесен приговор. Ее лишили свободы на 15 лет, сообщило Общественное. Такое решение приняла коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы. Перед этим девушке предоставили последнее слово, в котором она сказала, что ее довел до депрессии парень, а работника тира она ранила случайно. Также девушка попросила прощения у жены погибшего инструктора.

Теги: Полтава, смерть, прокуратура, полиция, СИЗО, помощь, экспертиза, эпилепсия, реанимация, девушка
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