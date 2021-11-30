В Полтаве в СИЗО умерла 20-летняя девушка, осужденная за убийство инструктора в тире

Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось Фото: suspilne.media

"В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок. Медицинские работники учреждения и врачи скорой медицинской помощи, которых срочно вызвали, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка находилась под стражей до вступления приговора в законную силу.

По информации собственных источников УНИАН в правоохранительных органах, причиной ее смерти стала эпилепсия.

Досудебное расследование ведется по ст. 115 и ст. 140 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного).

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти, сообщили в прокуратуре.