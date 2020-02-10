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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство в полтавском тире. Женщине, застрелившей инструктора, избрали меру пресечения

Суд в Полтаве арестовал на два месяца Веронику Моторину, которая, по данным следствия, убила сотрудника тира и пыталась застрелить еще одного человека.

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Моторину задержали вскоре после происшествия
Моторину задержали вскоре после происшествия
Скриншот: UA: Полтава / Facebook

Октябрьский районный суд Полтавы 8 февраля арестовал на 60 суток 18-летнюю Веронику Моторину, которая подозревается в убийстве 64-летнего инструктора тира. Об этом сообщил в Facebook телеканал "UA:Полтава".

Она взята под стражу без права выхода под залог.

Моторина заявила журналистам, что "все было случайно". "Я бы не хотела, чтобы он умер", – сказала подозреваемая, после чего адвокат посоветовала ей молчать.

https://www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/202865320859107/

7 февраля в Полтаве в тире посетительница убила инструктора, выстрелив в него два раза. Затем она попыталась застрелить второго инструктора, но женщину удалось обезоружить.

В полиции предполагают, что поводом к случившемуся стала ссора Моториной с парнем. Она пошла в тир, чтобы снять стресс, сделала несколько выстрелов по мишеням, а затем направила пистолет Марголина на инструктора и открыла огонь, писала "Полтавщина".

Вскоре ее задержали полицейские.

Теги: Полтава, убийство, полиция, арест
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