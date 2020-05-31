В Полтавской области произошло ДТП с участием маршрутки, есть погибший и пострадавшие

По данным издания "Кременчук Today", после столкновения в Полтавской области маршрутного автобуса и легкового автомобиля госпитализировали пять человек, один из них в тяжелом состоянии.

После столкновения автобус съехал в кювет Фото: kremen.today

31 мая возле села Малая Кохновка Полтавской области столкнулись легковой автомобиль Lanos и маршрутный автобус "Богдан" с пассажирами. Об этом сообщает "Кременчук Today".

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Чтобы вытащить тело из покореженной машины, использовались спецсредства спасателей. Его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

В маршрутке в момент аварии находилось около 10 пассажиров, отмечает издание. Четверых из них госпитализировали. В больницу доставили, по данным "Кременчук Today", четыре человека, которые в момент ДТП были в автобусе.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что автобус после удара съехал в кювет. Легковой автомобиль полностью разбит.