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В Харькове в ДТП с участием полицейских погибли два человека

Автомобиль, в котором находились полицейский и пассажирка, загорелся после столкновения в Харькове с машиной патрульных, отметили в полиции.

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ДТП произошло после полуночи
ДТП произошло после полуночи
Фото: dbr.gov.ua

30 мая после полуночи на проспекте Московском в Харькове произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

"Установлено, что водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным [полицейским] автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos, в результате чего 22-летний водитель, сотрудник одного из отделов полиции, и его пассажирка погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Трое полицейских, которые находились в полицейской Toyota Prius, получили травмы, медицинскую помощь им предоставили на месте аварии.

Правоохранители отметили, что пострадали 35-летний водитель и пассажиры в возрасте 23 и 26 лет.

В Государственном бюро расследований (ГБР) уточнили, что погибший – сотрудник Шевченковского райотдела полиции Харькова.

Уголовное производство открыто по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Теги: ДТП, Харьков, автомобили, полиция, жертвы, погибшие, ГБР, пассажиры
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