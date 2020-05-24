Во Львовской области в ДТП погибли четыре человека, еще четыре травмированы

По данным полиции Львовской области, на киевской трассе грузовик MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.

24 мая на автотрассе Киев – Чоп возле села Тухолька Сколевского района в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Об этом проинформировала полиция Львовской области.

"Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в ДТП погибли 47-летний водитель микроавтобуса и трое его пассажиров. Телесные повреждения получили еще четыре пассажира Mercedes-Benz, их отвезли в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

На фотографиях с места происшествия видно, что ДТП случилось на закруглении трассы.

Патрульная полиция Львовской области уточнила в Facebook, что грузовик был с прицепом.

Жертвами ДТП стали житель Пустомытовского района Львовской области (водитель микроавтобуса), гражданин Румынии, 21-летний житель Закарпатской области и 51-летний мужчина, данные которых еще не установлены, отметили в патрульной полиции.