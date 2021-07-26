В работе "Википедии" произошел сбой

На проблемы со входом на сайт жаловались пользователи из Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании и Румынии. Украинские пользователи также сообщали о проблемах, отмечает РБК.
Пик жалоб на сбой в работе пришелся на 13.39.
На сайте Downdetector отметили, что сбои в работе онлайн-энциклопедии происходили 7 и 25 февраля 2021 года, а также 2 марта.
По состоянию на 16.30 по киевскому времени сайт "Википедия" работает.
"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".
По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых местах находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн, заняла эту позицию из-за созданных ботами статей) и шведская (3,7 млн) "Википедии".