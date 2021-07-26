В работе "Википедии" произошел сбой

На проблемы со входом на сайт жаловались пользователи из Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании и Румынии. Украинские пользователи также сообщали о проблемах, отмечает РБК.

Пик жалоб на сбой в работе пришелся на 13.39.

Скриншот: downdetector.ru

На сайте Downdetector отметили, что сбои в работе онлайн-энциклопедии происходили 7 и 25 февраля 2021 года, а также 2 марта.

По состоянию на 16.30 по киевскому времени сайт "Википедия" работает.