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За 17 лет в украинском разделе "Википедии" написали 1,1 млн статей

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По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место
По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место
Фото: depositphotos.com

5 июля в украиноязычном разделе крупнейшей мировой онлайн-энциклопедии "Википедия" количество статей достигло отметки в 1,1 млн. Об этом сообщила MediaWiki.

"Украиноязычный раздел "Википедии" существует более 17 лет, и, благодаря волонтерам-корреспондентам, объем свободной энциклопедии ежедневно растет. По нашим оценкам, юбилейной стала статья о Белгород-Днестровском краеведческом музее – культурном учреждении в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Ее автором является Никита Никифоров, который родом из этого города, а сейчас живет во Львове и работает программистом", – отметили в сообщении.

Никифоров является автором украинской "Википедии" с 2012 года. Он рассказал, что Одесская область страдает от последствий русификации.

"По моему мнению, "Википедия" играет важную просветительскую роль в сегодняшнем обществе. Также меня мотивирует развитие свободных знаний и открытых данных", – подчеркнул Никифоров.

Контекст:

"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".

По количеству материалов украинский раздел "Википедии" занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых местах находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн, заняла эту позицию из-за созданных ботами статей) и шведская (3,7 млн) "Википедии".

В "Викимедиа Украина" напомнили, что каждый желающий может присоединиться к написанию статей на ресурсе. Главным условием является соблюдение энциклопедического стиля и принципа нейтральности. Публикации в онлайн-библиотеке не оплачиваются.

Теги: Википедия, Одесская область, волонтеры, Белгород-Днестровский
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