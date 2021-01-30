Администратор украинской "Википедии": В 2020 году люди стали меньше интересоваться политикой

В 2020 году в топ запросов к украинской "Википедии" попала тема коронавируса, отметил администратор украинского раздела онлайн-энциклопедии Антон Процюк.

Запросы к украинской "Википедии" в 2020 году свидетельствуют о снижении у ее пользователей интереса к политике. Об этом 30 января в эфире телеканала "Украина 24" сообщил администратор онлайн-энциклопедии Антон Процюк.

"Конечно, влияют [на запросы] текущие события. Например, в 2019 году много читали о политиках, тогда как раз в топ-20 попала статья о [президенте Украины] Владимире Зеленском. Но в 2020 году люди стали менее интересоваться политикой и в топ попала тема о коронавирусе – что такое пандемия, информация о самом вирусе", – сказал он.

Администратор подтвердил, что самыми популярными статьями украинского раздела "Википедии" стали в 2020 году материалы об Украине и поэте и художнике Тарасе Шевченко.

"В 2020 году на фоне пандемии и карантина украинская "Википедия" и "Википедия" в целом были рекордно популярными, рекордное количество людей обращалось за знаниями, информацией как просто во время карантина, так и во время онлайн-обучения. Традиционно большую роль играет школьная программа. "Википедия" – полезный источник для учеников и учителей", – сказал Процюк.

"Википедия" – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов "вики" и "энциклопедия".