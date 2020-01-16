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В Турции отменят блокировку "Википедии"

"Википедия" была заблокирована в Турции с 2017 года из-за статей, в которых утверждалось, что Турция поддерживает разные террористические группы.

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"Википедия" была заблокирована в Турции в 2017 году
"Википедия" была заблокирована в Турции в 2017 году
Фото: ЕРА

Суд Анкары 15 января снял запрет на "Википедию" после того, как Конституционный суд признал блокировку нарушением свободы выражения мнений. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Решение было принято на основе решений Европейского суда по правам человека, ООН и Европейского совета о свободе интернета и выражения мнений.

"Википедия" была заблокирована 29 апреля 2017 года. Фонд "Викимедиа" в связи с этим обратился в Конституционный суд Турции. Причиной блокировки стали статьи и комментарии, в которых утверждалось, что Турция поддерживает террористические группы.

Несколько соответствующих материалов были изменены или удалены после блокировки "Википедии".

Суд пришел к выводу, что административные и судебные органы не смогли доказать оправданность ограничения доступа к сайту.

Теги: Турция, Конституционный Суд, Википедия, запрет, Анкара, ограничения
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