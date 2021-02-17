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В Раду внесли проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк

Переименование поселка Новгородское Бахмутского района Донецкой области инициировали его жители, чтобы вернуть населенному пункту его историческое название, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк дважды подавали в Верховную Раду прошлого созыва
Проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк дважды подавали в Верховную Раду прошлого созыва
Фото: depositphotos.com

В Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк, документ опубликован 16 февраля под №5081.

Инициаторами законопроекта по возвращению названия выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин, а также депутат фракции "Голос" Роман Лозинский. Клочко возглавляет парламентский комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, а Лозинский – его заместитель. Безгин возглавляет подкомитет по вопросам административно-территориального устройства вышеуказанного комитета.

В пояснительной записке к документу указано, что переименование поселка Новгородское инициировали его жители, чтобы вернуть населенному пункту его историческое название. В нем проживает около 12 тыс. жителей, говорится проекте постановления.

"Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 закона Украины "О географических названиях", согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий", – указано в записке.

Институт национальной памяти считает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года поселка Нью-Йорк в Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии, говорится в документе.

По данным исторического проекта "Этнографический Донбасс", населенный пункт Нью-Йорк основали немцы в 1877 году. По одной из версий название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, писал "Главком". Оба проекта отозвали в связи с переизбранием парламента.

Теги: Донбасс, Украинский институт национальной памяти, Новгородское, законопроект, Слуга народа, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Роман Лозинский
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