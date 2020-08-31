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Верховный Суд признал противоправным переименование улицы Херсона в честь Гандзюк

Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу Херсонского городского совета, который переименовал улицу в Херсоне в честь убитой активистки Екатерины Гандзюк. Улице вернули прежнее название – Лютеранская.

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Улица все равно будет носить имя Гандзюк, это вопрос времени, считает адвокат Маси Найем
Улица все равно будет носить имя Гандзюк, это вопрос времени, считает адвокат Маси Найем
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Улицу имени убитой активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне переименуют в Лютеранскую. Такое решение принял Верховный суд Украины 27 августа, оно опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

"Признать противоправным и отменить п. 2 и п. 3.1 в части слов "и раздел "Улицы названием "улица Екатерины Гандзюк" решение Херсонского городского совета №1840 от 22 февраля 2019 года "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименование и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк", – отмечено в решении суда.

Суд признал противоправным действия городского головы Владимира Миколаенко во время проведения голосования по вопросу переименования улицы.

Адвокат председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко написал в Facebook, что улица Гандзюк в Лютеранскую будет переименована до местных выборов.

"Жители улицы Лютеранской обратились в суд с требованием сохранить название их улицы, которую внезапно и вопреки всем установленным процедурам переименовали в улицу Екатерины Гандзюк. Жители улицы утверждали, что их мнение не было учтено, обоснований о том, какой именно героический поступок совершила Гандзюк, нет. Лютеранская – историческое название, которое было восстановлено в порядке декоммунизации, а потому повторное переименование невозможно", – написал он.

https://www.facebook.com/dima.ilchenko.1/posts/3384968881546674

"Эта улица все равно будет переименована в улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос чисто времени", – написал в Facebook адвокат Маси Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/3344923712219796

10 мая 2019 года Херсонский окружной административный суд отменил решение Херсонского горсовета от 22 февраля о переименовании улицы, получившей имя Гандзюк. Противоправными признаны и само решение горсовета, и действия Миколаенко во время голосования по поводу переименования.

В ноябре 2019 года Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Херсонского горсовета и оставил без изменений решение Херсонского окружного административного суда.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаза. 4 ноября активистка умерла.

В деле о нападении на Гандзюк арестовали пятерых человек. В начале июня 2019 года исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали, Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием. Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Теги: Херсон, Владимир Миколаенко, Верховный Суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин
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