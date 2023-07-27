В родном городе Брежнева – Каменском – демонтировали памятник генсеку. В тот же вечер его установили в музее

Бюст Брежнева, стоявший на центральном проспекте Каменского, в течение дня демонтировали, перевезли и установили в музейном сквере Фото: sobitie.com.ua

Брежнев – уроженец Каменского (в советское время – Днепродзержинск), в городе к нему особенное отношение. Это отметил мэр Каменского Андрей Белоусов, который накануне демонтажа анонсировал в Telegram перенос памятника в музей истории города, выразив уверенность, что горожане всех возрастов с пониманием отнесутся к такому решению.

"Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это родина Леонида Брежнева. В соответствии с законом о декоммунизации, мы должны убрать бюст из публичного пространства", – пояснил он.

Белоусов добавил, что городские власти предлагают "со временем" установить на месте, где стоял Брежнев, памятник в честь погибших героев и победы Украины.

Sobitie.com.ua уточняет, что памятник был перенесен за счет спонсорских средств и помощи и к вечеру 27 июля был установлен в сквере у музея. Коммунальщики рассказали изданию, что демонтировать памятник было сложно: бюст Брежнева весит почти 1 тонну, а постамент – около 7 тонн.

"В процессе выполнения работ не пострадал ни образ Леонида, ни его постамент", – подытожили журналисты.