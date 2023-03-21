ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Селидово продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправил в Селидово и Новогродовку Донецкой области почти 5,5 тыс. продовольственных наборов, их получают жители прифронтовых городов. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе Фонда.

В селидовской общине живет около 18 тыс. человек, отметили в организации – кто-то с начала полномасштабной войны не уезжал из региона, часть жителей вернулись при первой же возможности, не испугавшись ни обстрелов, ни бытовых затруднений.

"Этой зимой было очень тяжело. Макароны, каши, сахар – это продукты, которые нужны всегда. Из муки я пеку хлеб", – цитирует пресс-служба пенсионерку Раису, которая пришла получить набор с внуками.

"Гуманитарка очень нужна. Особенно пенсионерам, старикам и тем, кто остался без работы или стабильного дохода", – рассказала представителям Фонда местная жительница Инна Кондрашова.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. 

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, Новогродовка, помощь, Фонд Рината Ахметова, Селидово, обстрелы, война России против Украины, пенсионеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
В прозрачном платье без бюстгальтера. Дорофеева поделилась снимком из обычной жизни
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Билык показала утренние объятия с Коляденко. В сети отреагировали
Галина ГРИШИНА
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
Нежные цветы и объемные элементы. Пять вариантов маникюра на весну от американского мастера
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
"Быстро и очень вкусно". Самый простой рецепт пиццы на лаваше
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (86995)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (63429)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (41935)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (33187)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (31506)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (24450)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (20823)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (17269)
 
 
 
 