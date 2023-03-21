В Селидово продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона Фото: akhmetovfoundation.org

В селидовской общине живет около 18 тыс. человек, отметили в организации – кто-то с начала полномасштабной войны не уезжал из региона, часть жителей вернулись при первой же возможности, не испугавшись ни обстрелов, ни бытовых затруднений.

"Этой зимой было очень тяжело. Макароны, каши, сахар – это продукты, которые нужны всегда. Из муки я пеку хлеб", – цитирует пресс-служба пенсионерку Раису, которая пришла получить набор с внуками.

"Гуманитарка очень нужна. Особенно пенсионерам, старикам и тем, кто остался без работы или стабильного дохода", – рассказала представителям Фонда местная жительница Инна Кондрашова.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.