В школах появятся уроки с минной безопасности и по управлению дронами – министр образования

В школах с разных областей будет реализован пилотный проект по дисциплине "Защита Украины" Фото: depositphotos.com

"Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным", – написал чиновник.

По его словам, на сегодня есть запрос на обучение домедицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентирования на местности.

Проект будет реализован в школах с разных областей, сообщил министр. На основе отзывов учителей и учеников, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована, добавил он.

"Чтобы пилот прошел успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт обучения взрослых. В частности, тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма. О ходе проекта будем информировать", – написал Лисовой.