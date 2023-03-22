"В связи с большим количеством желающих прыгать". Prozorro попросило инициировать тендер на скакалки

Скакалки нужны для "налаживания связи между поколениями", отметили в Prozorro Фото: pixabay.com

"В связи с большим количеством желающих прыгать на скакалке – просим инициировать соответствующий тендер на Prozorro", – говорится в сообщении.

На картинке, которой Prozorro сопроводило свой пост, написано: "Тендер на скакалки для оздоровления населения и налаживания связи между поколениями".

Площадка для торгов также разместила фото подростка из Ивано-Франковска, вокруг которой разгорелся скандал после того, как она прыгала на скакалке в своем дворе. Недовольство ее действиями выразила местная жительница.

Когда история из двора в Ивано-Франковске получила широкую известность, блогер под никнеймом Оптимист призвал свою аудиторию устроить флешмоб в том самом дворе и прийти туда со скакалками.