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"В связи с большим количеством желающих прыгать". Prozorro попросило инициировать тендер на скакалки

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Скакалки нужны для "налаживания связи между поколениями", отметили в Prozorro
Скакалки нужны для "налаживания связи между поколениями", отметили в Prozorro
Фото: pixabay.com

Площадка для электронных закупок Prozorro призвала 21 марта в Facebook организовать торги для покупки скакалок.

"В связи с большим количеством желающих прыгать на скакалке – просим инициировать соответствующий тендер на Prozorro", – говорится в сообщении.

На картинке, которой Prozorro сопроводило свой пост, написано: "Тендер на скакалки для оздоровления населения и налаживания связи между поколениями".

https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua/posts/pfbid05hvnW6av2xQyTACbzGpxSqr994zzP3Mn8twYYhiUHHuEUQkqXvwmV8hwpA3sSjWbl

Площадка для торгов также разместила фото подростка из Ивано-Франковска, вокруг которой разгорелся скандал после того, как она прыгала на скакалке в своем дворе. Недовольство ее действиями выразила местная жительница.

Когда история из двора в Ивано-Франковске получила широкую известность, блогер под никнеймом Оптимист призвал свою аудиторию устроить флешмоб в том самом дворе и прийти туда со скакалками.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ивано-Франковск, тендер, Prozorro, торги, покупки
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