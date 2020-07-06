В Украине 40 раз применяли насилие к представителям СМИ – Нацсоюз журналистов

В июне в Украине было зафиксировано 10 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов.

В Украине за полгода зафиксировано 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

В июне было зафиксировано десять инцидентов физической агрессии в отношении журналистов. Три из них связаны со съемками относительно несоблюдения карантина.

Половина пострадавших в июне – женщины, больше всего инцидентов произошло в Киеве.

"Одно из самых возмутительных нападений произошло на съемочную группу программы "Касается каждого" телеканала "Интер" в Киеве. Результатом съемок интервью 75-летней женщины об издевательствах над ней ее родных стало избиение журналистки Дианы Степаненко, оператора, повреждение телевизионной камеры, уничтожение микрофона", – отмечают в НСЖУ.

Наиболее "рискованными" темами для журналистов в июне в НСЖУ называют карантин и акции протеста сторонников общественного активиста Сергея Стерненко в Киеве. Кроме того, во всех трех июньских инцидентах при съемке сюжетов о нарушении карантина пострадали женщины-журналистки. Как правило, нападающими выступают представители малого бизнеса, продавцы, предоставители тех или иных услуг.

Так, на пляже в Железном Порту журналистке выбили микрофон из рук, а в Днепре владелица магазина вырвала у корреспондентки телефон и грубо выталкивала из помещения. В Одессе на местном рынке группа мужчин применяла силу, чтобы помешать телесъемке.

В начале июня в НСЖУ сообщали, что в Украине зафиксировано 30 случаев нападения на работников средств массовой информации.