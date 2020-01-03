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В Украине началась регистрация на пробное ВНО

Пробное тестирование в Украине пройдет 21-го и 28 марта. В день проведения теста участник может сдать один предмет.

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Регистрация продлится до 24 января
Регистрация продлится до 24 января
Фото: pixabay.com

3 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Срок подачи заявки на него завершится 24 января. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

21 марта ученики смогут сдать пробный тест по украинскому языку и литературе, а 28 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам. В день проведения пробного тестирования зарегистрированный участник может сдать тест по одному предмету.

Пробное тестирование платное. Его стоимость определена региональными центрами оценивания качества образования.

На данный момент обязательным на ВНО для выпускников школ являются украинский язык и литература, второй предмет – математика или история Украины на выбор. С 2021 года математика станет вторым обязательным предметом.

Теги: Украина, образование, физика, ВНО, математика, Украинский центр оценивания качества образования, биология, выпускники
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