В Украине начался рыболовный сезон, на время войны для рыбаков могут ввести ограничения

Ведомство подчеркнуло, что до окончания военного положения областные военные администрации и Государственная пограничная служба могут устанавливать дополнительные запреты для рыболовов, в частности на передвижение маломерных плавсредств, любительскую рыбалку в комендантский час и прочее.

В министерстве также напомнили, что любительский вылов водных биоресурсов разрешается спиннингом и удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на одного рыбака. Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг.

Ведомство уточнило, что минимальные размеры рыбы, разрешенной к вылову рыбакам-любителям во внутренних водоемах, составляют: для сома – 70 см, судака – 42 см, сазана и щуки – 35 см, леща – 32 см, карпа – 25 см, линя – 20 см.

Запрещен вылов краснокнижных рыб (белуги, осетра, севрюги, стерляди, хариуса европейского, дунайского и черноморского лосося и других).

Минагрополитики напомнило, что за нарушение правил рыболовства предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Так, за один экземпляр незаконно выловленного сома нарушителю придется уплатить 5,1 тыс. грн, сазана (карпа) – 3,7 тыс. грн, судака – 3,6 тыс. грн, щуки – 3,5 тыс. грн, окуня – 3,2 тыс. грн, леща, линя, карася серебристого, красноперки, плотвы, густеры – 1,6 тыс. грн.