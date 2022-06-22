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В Украине начался рыболовный сезон, на время войны для рыбаков могут ввести ограничения

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В Минагрополитики напомнили о правилах любительской рыбалки
В Минагрополитики напомнили о правилах любительской рыбалки
Фото: depositphotos.com

В Украине на большинстве водоемов 20 июня закончился весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы, а 21 июня стартовал рыболовный сезон. Об этом сообщили на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Ведомство подчеркнуло, что до окончания военного положения областные военные администрации и Государственная пограничная служба могут устанавливать дополнительные запреты для рыболовов, в частности на передвижение маломерных плавсредств, любительскую рыбалку в комендантский час и прочее.

В министерстве также напомнили, что любительский вылов водных биоресурсов разрешается спиннингом и удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на одного рыбака. Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг.

Ведомство уточнило, что минимальные размеры рыбы, разрешенной к вылову рыбакам-любителям во внутренних водоемах, составляют: для сома – 70 см, судака – 42 см, сазана и щуки – 35 см, леща – 32 см, карпа – 25 см, линя – 20 см.

Запрещен вылов краснокнижных рыб (белуги, осетра, севрюги, стерляди, хариуса европейского, дунайского и черноморского лосося и других).

Минагрополитики напомнило, что за нарушение правил рыболовства предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Так, за один экземпляр незаконно выловленного сома нарушителю придется уплатить 5,1 тыс. грн, сазана (карпа) – 3,7 тыс. грн, судака – 3,6 тыс. грн, щуки – 3,5 тыс. грн, окуня – 3,2 тыс. грн, леща, линя, карася серебристого, красноперки, плотвы, густеры – 1,6 тыс. грн.

Инфографика: minagro.gov.ua
Инфографика: minagro.gov.ua

Теги: Министерство аграрной политики, водоемы, рыба, рыбалка
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