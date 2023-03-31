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В Украине с 31 марта прекратили транслировать телеканалы Viasat

Девять каналов Viasat с 31 марта не разрешены для трансляции в Украине
Девять каналов Viasat с 31 марта не разрешены для трансляции в Украине
Фото: depositphotos.com

С 31 марта в Украине прекратили транслировать телеканалы Viasat World Limited. Об этом сообщается на сайте Viasat. О прекращении трансляции этих каналов также сообщили MEGOGO, Volia, Triolan.

Речь о каналах TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Explore и Nature. Их изымут из пакетов Viasat, а также из тарифных планов всех национальных телепровайдеров, начиная с 31 марта.

Прекращение трансляции связано с решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который выявил, что компания имеет связи с Россией.

В частности, по данным Нацсовета, Viasat World Limited является дочерней компанией Sabiero Holdings Limited, которая зарегистрирована на Кипре. Согласно годовому финансовому отчету, поданному в 2021 году, среди владельцев Sabiero есть ряд граждан России, в том числе Алексей Кроль – гендиректор московской компании "Синерджи". Она выполняет функции холдинговой компании, владеющей корпоративными правами российских юридических лиц Viasat.

Более того, материнской компанией "Синерджи" является подсанкционное АО "Национальная медиа группа". При этом председателем совета директоров "Национальной медиа группы" является бывшая российская гимнастка и вероятная любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, телевидение, Украина, Нацсовет, Алина Кабаева, Viasat
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