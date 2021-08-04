В Украине снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране – МВД

7 августа вступит в силу постановление Кабмина №757 от 21 июля, которым возобновляется административная ответственность за нарушение правил пребывания на территории Украины.
"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, согласно которой все иностранцы, которые нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности", – уточнили в релизе.
С 7 августа от штрафов будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванных карантином.
Санкция ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях Украины определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
18 марта 2020 года Кабмин Украины освободил от административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия в Украине карантина и в течение 30 дней со дня его отмены нарушили сроки пребывания на территории Украины или не смогли своевременно обратиться для оформления вида на жительство.