В Украине снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране – МВД

В марте 2020 года Кабмин освободил от штрафов иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране Фото: mvs.gov.ua

7 августа вступит в силу постановление Кабмина №757 от 21 июля, которым возобновляется административная ответственность за нарушение правил пребывания на территории Украины.

"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, согласно которой все иностранцы, которые нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности", – уточнили в релизе.

С 7 августа от штрафов будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванных карантином.

Санкция ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях Украины определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.