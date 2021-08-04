ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине снова начнут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране – МВД

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В марте 2020 года Кабмин освободил от штрафов иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране
В марте 2020 года Кабмин освободил от штрафов иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране
Фото: mvs.gov.ua

С 7 августа в Украине снова будут штрафовать нарушителей правил пребывания в стране. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

7 августа вступит в силу постановление Кабмина №757 от 21 июля, которым возобновляется административная ответственность за нарушение правил пребывания на территории Украины.

"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, согласно которой все иностранцы, которые нарушили срок пребывания на территории Украины в период или в результате установления карантина, освобождались от административной ответственности", – уточнили в релизе.

С 7 августа от штрафов будут освобождаться только те иностранцы, которые не имели возможности выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванных карантином.

Санкция ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях Украины определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

18 марта 2020 года Кабмин Украины освободил от административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые в период действия в Украине карантина и в течение 30 дней со дня его отмены нарушили сроки пребывания на территории Украины или не смогли своевременно обратиться для оформления вида на жительство.

Теги: МВД, Украина, штраф, карантин, нарушители, Кабмин, коронавирус, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "личнопойманной" рыбы
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "личнопойманной" рыбы
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Актуально
Как приготовить суп харчо
Как приготовить суп харчо
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
Жена Ямы показала свои абрикосы
Жена Ямы показала свои абрикосы
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS