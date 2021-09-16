В Украине создан первый инновационный питомник для выращивания саженцев – Минрегион

В питомнике будут выращивать высокопродуктивные породы деревьев для восстановления лесов Карпат Фото: Мінрегіон / Facebook

В открытии питомника принял участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Этот комплекс пока единственный в Украине, он является символом фундаментальных шагов вперед. Подобные проекты уже могут получить финансирование от Государственного фонда регионального развития. Их количество должно расти", – заявил министр.

В питомнике будут выращивать сеянцы биотически устойчивых, высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат: пихту белую, бук, сосну обыкновенную, дуб обыкновенный, лиственницу европейскую. В перспективе планируется расширение лесного питомника и увеличение мощности для выращивания 15 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой.

Питомник создан на базе государственного предприятия "Львовский лесной селекционно-семенной центр".