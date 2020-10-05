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В Украине стартовал пилотный проект по внедрению электронных журналов и школьных дневников

В украинских школах начнут внедрять электронные журналы и дневники. После завершения тестирования приложений, которое займет месяц, е-журналы и е-дневники станут доступны для всех учебных заведений страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде
Школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде
Фото: depositphotos.com

В Украине стартовал пилотный проект по внедрению бесплатного программного обеспечения для создания и ведения школьных электронных журналов и дневников, в проекте примут участие по две-три школы в каждой области. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Тестирование продлится с 5-го по 16 октября. Все полученные от учителей и администраций школ замечания будут оперативно обработаны и учтены при настройке системы. После завершения этого этапа, который ориентировочно завершится в ноябре, электронные журналы и дневники станут доступны для всех украинских школ на безвозмездной основе, сказано в сообщении.

"Сегодня на рынке образовательных услуг е-журналы и е-дневники – это не новинка. Есть достаточно коммерческих предложений по комплексным цифровым решениям для школ, которые содержат эти сервисы. Но не все школы могут себе позволить их финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы смогут выбирать", – сказал заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

Школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут в ближайшее время отказаться от их дублирования в бумажном виде. Для этого министерство готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов, отмечено в релизе.

"Это позволит убрать излишнюю нагрузку на учителей. А в будущем благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успешности, достижениях будет следовать за ним в новое учебное заведение", – заявил Селецкий.

По информации министерства, преимущества широкого применения электронных приложений смогут почувствовать и родители, они в режиме онлайн смогут видеть информацию о присутствии ребенка на уроках, уровень его успеваемости и комментарии учителей.

Теги: Украина, образование, Министерство образования, школьники
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