В Украине стартовал проект психологической поддержки женщин возраста 50+

В декабре 2021 года начали работу пилотные психотерапевтические группы для 30 женщин. Работа в них посвящена принятию возраста, изменениям в организме и позитивному отношению к ним. Участниц проекта будут учить создавать антиэйджистское движение в регионах Украины.

"Жизнь после 50 лет для многих женщин превращается в незаметное для общества существование. На работу не берут, даже резюме не читают, большие общественные тусовки и проекты проходят мимо. Даже семья привыкает к тому, что мама ни на что не годится, и женщина начинает сама верить, что ее жизнь уже позади. Что все прошло и ничего увлекательного не будет. Это судьба украинской женщины. Ибо в условной Португалии или Нидерландах женщина в этом возрасте сама решает, хочет ли она продолжать карьеру или хочет что-то менять в своей жизни", – рассказала соучредитель благотворительной организации, психолог Наталья Пидлисна.

Социальная работница Елена Девис заявила, что задача проекта – "сломать систему отношения к женщинам третьего возраста как к отработанному материалу".

"Женщины, которые были экспертами до 50 лет, не становятся после глупыми, нетрудолюбивыми и нетехнологичными. Наоборот, у них больше опыта и навыков, чем у младших коллег. Поэтому не надо списывать нас, мы сами хотим решать – работать ли нам после пенсии, заниматься своими хобби или ухаживать за внуками", – сказала Девис.

Цель проекта – сделать женщин всех возрастов видимыми и заметными в украинском обществе.