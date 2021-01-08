В Украине треть госпитализированных с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине в последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь в возрасте до 30-40 лет.

По слова Степанова, количество тяжелых больных выросло из-за того, что украинцы стали реже обращаться к врачам Фото: depositphotos.com

В Украине сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге 8 января сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хотел бы сообщить, что сейчас треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого увеличилось количество тяжелых больных, и соответственно - нагрузка на медицинскую систему, в частности, реанимационное отделение", – отметил министр.

Такую ситуацию Степанов связал с тем, что население Украины начало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов COVID-19.

Он призвал украинцев, как только у них появляются какие-либо симптомы коронавируса или какие-либо симптомы любого респираторного заболевания, сразу обращаться к семейному врачу.

Также министр отметил, что в последнее время COVID-19 стали чаще болеть дети и молодежь в возрасте до 30-40 лет.