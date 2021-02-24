В Украине ужесточили ограничения в регионах с "красным" эпидрежимом

В "красных" эпидемических зонах Украины запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном.

В "красную" зону, где ужесточили ограничения по пассажирским перевозкам, входят две области Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины согласовал введение дополнительных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В соответствии с решением Кабмина, на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень, запрещаются:

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

Последний пункт, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, направлен на ограничение работы маршрутных такси, а не на передвижение персонального транспорта.

Вместе с тем перевозки служебными и арендованными авто предприятий/учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

Разрешаются также перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.

23 февраля Украина обновила список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.

Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.