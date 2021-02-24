В Украине ужесточили ограничения в регионах с "красным" эпидрежимом

Кабинет Министров Украины согласовал введение дополнительных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
В соответствии с решением Кабмина, на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень, запрещаются:
Последний пункт, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, направлен на ограничение работы маршрутных такси, а не на передвижение персонального транспорта.
Вместе с тем перевозки служебными и арендованными авто предприятий/учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.
Разрешаются также перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.
23 февраля Украина обновила список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. В список областей с наихудшей ситуацией с COVID-19 попала Ивано-Франковская и Черновицкая.
Карантин по уровням эпидопасности начал действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 24 февраля в Украине подтвердили 1 317 694 случаев COVID-19, умер 25 461 заболевший, а 1 155 422 – выздоровели.