В Украине за сутки подтвердили 705 случаев COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 1072 пациента с коронавирусом Фото: EPA

Среди заболевших – 27 детей и 22 медика.

Умерло за сутки 36 человек, выздоровело 1072 пациента, госпитализированы 420 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 202 случая COVID-19, умерло 52 460 человек, выздоровело 2 170 656 пациентов.

2 июля в стране сделали 43 004 тестирования на коронавирус, из которых 19 945 – методом ПЦР, 7962 – методом ИФА, а также 15 097 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 10,9 млн ПЦР-тестов на COVID-19.



