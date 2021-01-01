В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 9,5 тыс. человек

В Украине за прошедшие сутки, 31 декабря, подтвердили 9432 случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
31 декабря от коронавируса в Украине умерло 147 человек, 10 016 выздоровели.
Всего за время пандемии в стране подтвердили заболевание у 1 064 479 человек, из них 18 680 умерли, а 720 009 выздоровели.
Количество случаев в регионах страны:
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.