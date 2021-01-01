В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 9,5 тыс. человек

Всего за время пандемии в стране коронавирус подтвердили у 1 064 479 человек, из них 18 680 умерли, а 720 009 выздоровели.



31 декабря от коронавируса в Украине умерло 147 человек

Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки, 31 декабря, подтвердили 9432 случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины. 31 декабря от коронавируса в Украине умерло 147 человек, 10 016 выздоровели. Всего за время пандемии в стране подтвердили заболевание у 1 064 479 человек, из них 18 680 умерли, а 720 009 выздоровели. Количество случаев в регионах страны: Киев – 112 356;

Винницкая область – 22 735;

Волынская область – 33 207;

Днепропетровская область – 58 991;

Донецкая область – 36 909;

Житомирская область – 39 604;

Закарпатская область – 28 313;

Запорожская область – 54 607;

Ивано-Франковская область – 43 341;

Киевская область – 59 831;

Кировоградская область – 8522;

Луганская область – 10 830;

Львовская область – 61 696;

Николаевская область – 31 314;

Одесская область – 71 669;

Полтавская область – 36 598;

Ровенская область – 41 275;

Сумская область – 40 989;

Тернопольская область – 34 194;

Харьковская область – 70 090;

Херсонская область – 17 906;

Хмельницкая область – 39 692;

Черкасская область – 39 351;

Черновицкая область – 40 225;

Черниговская область – 30 234. Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.