Украина продолжит покупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, хотя ВОЗ против

Всемирная организация здравоохранения написала письмо главе украинского Минздрава Максиму Степанову, в котором выразила обеспокоенность закупкой Украиной лекарств тоцилизумаб и иммуноглобулин для борьбы с коронавирусом. В ВОЗ считают, что они имеют низкую эффективность. Степанов в ответ заявил, что доверяет украинским врачам, которые используют эти препараты.

В Украине COVID-19 подтвердили более чем у 1 млн человек Фото: depositphotos.com

Украинский Минздрав продолжит закупать для лечения COVID-19 препараты иммуноглобулин и тоцилизумаб, несмотря на обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения по поводу эффективности этих лекарственных средств. Об этом на брифинге 28 декабря заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

24 декабря глава регионального Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге написал письмо Степанову из-за выделения 125 млн грн на экспериментальные лекарства от коронавируса тоцилизумаб и иммуноглобулин, сообщало LB.ua.

В письме Клюге выражает обеспокоенность из-за решения Кабинета Министров выделить госсредства на лекарства, которые имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов.

"ВОЗ хотела бы призвать к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", – говорится в письме.

Степанов, реагируя на письмо ВОЗ, заявил, что эти препараты внесены в национальный протокол лечения COVID-19.

"Этот протокол составляется самыми лучшими ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни", – отметил он.

Степанов подчеркнул, что в Украине проходили клинические испытания иммуноглобулина и они показали "неплохой результат".

"Я доверяю украинских врачам. Если украинские специалисты, используя это, спасают жизни украинцев, то мы будем закупать и поставлять в больницы эти лекарственные средства для того, чтобы они и дальше спасали", – добавил министр.

В Украине действительно проводили исследования препарата на основе иммуноглобулинов под названием "Биовен", о чем в Facebook сообщал совладелец компании-разработчика "Биофарма" Константин Ефименко. По данным исследования, препарат в четыре раза – с 23,6% до 6,25% – сокращает летальность при критическом течении COVID-19, а также уменьшает среднее время до наступления улучшения с девяти до пяти дней. Однако эффективность "Биовена" проверяли только на 66 пациентах.

Как сообщили "Украинской правде" в Минздраве, Украина не обязательно будет закупать именно "Биовен", речь может идти и о других препаратах категории иммуноглобулинов. Вместе с тем журналисты подчеркивают, что эффективность этого класса средств против COVID-19 только начали изучать.

Что касается тоцилизумаба, то в мире завершены 10 клинических испытаний этого препарата. Инфекционист Евгений Щербина в комментарии "Украинской правде" заявил, что тоцилизумаб неэффективен в плане снижения летальности, поэтому "смысл его использования пока неизвестен".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.