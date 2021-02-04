В Украине появился сайт, на котором пережившие насилие могут анонимно рассказать свою историю и оставить данные для обратной связи. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В Украине запустили онлайн-платформу для жертв домашнего насилия "Мені здається". Об этом 4 февраля в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Это своеобразный дневник, на страницах которого пострадавшие от насилия могут анонимно рассказать свою историю и прочитать рассказы тех, кто тоже переживает трудный этап. Много историй жертв насилия схожи между собой, поэтому на платформе они выделяются в спецкатегории", – отметили в посте.

Каждый автор может оставить данные для обратной связи. Все истории на сайте публикуются анонимно, но публикациями можно поделиться в социальных сетях и мессенджерах.

На платформе указаны контакты служб, куда можно обратиться за помощью в случае домашнего насилия.

В Нацполиции Украины сообщали, что за 10 месяцев 2020 года в ведомство поступило 174,4 тыс. заявлений о домашнем насилии. В то же время за весь 2019 год правоохранители получили 113,8 тыс. таких заявлений.