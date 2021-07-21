В Украине запустили создание в регионах центров развития "Индустрии 4.0"

В пояснительной записке к проекту постановления (.pdf) говорится, что сейчас Украина сильно отстает от развитых стран в вопросе внедрения современных перспективных технологий в реальный сектор экономики.

Эту проблему предлагается решить через технологический подход "Индустрия 4.0". Подход, среди прочего, предусматривает создание региональных центров развития "Индустрии 4.0".

Основная задача таких центров – это координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.

"Центры "Индустрии 4.0" должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах. Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.