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Мы решаем проблемы общин, внедряя технологии Smart City – глава Smart City.UA Назаров

Глава Smart City.UA Юрий Назаров призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию об имеющихся трудностях, чтобы провести дальнейший анализ и выработать алгоритмы преодоления существующих препятствий цифровизации общин.

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Юрий Назаров: Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе
Юрий Назаров: Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе
Фото: Yuriy Nazarov / Facebook

Под руководством главы комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Юрия Назарова был разработан опросный лист, с помощью которого будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации. Об этом глава инициативы Smart City.UA Назаров написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня (25 января. – "ГОРДОН") состоялось первое в 2021 году заседание комитета Smart City общественного совета при Минцифры, на котором мы обсудили план деятельности комитета на первый квартал 2021 года. С сегодняшнего дня мы начинаем исследование проблематики общин по внедрению технологий Smart City. В рамках исследования мы разработали опросный лист", – сообщил Юрий Назаров.

Глава Smart City.UA призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию об имеющихся трудностях, чтобы провести дальнейший анализ и выработать алгоритмы преодоления существующих препятствий цифровизации общин.

"Призываем всех представителей общин сформировать информацию о проблемах по внедрению цифровых технологий. После получения данных начнется глобальный анализ. На основе полученных данных мы сформируем единый документ с результатами исследования и разработаем рекомендации по решению имеющихся проблем в общинах", – пояснил Назаров.

В дальнейшем председатель Smart City.UA планирует отчитываться о процессе накопления и обработки информации в своих постах в Facebook.

"Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе. Цифровизируемся вместе!" – призвал Назаров.

https://www.facebook.com/yuriy.nazarov.3/videos/2131069093692544/

1 декабря 2020 года главу Smart City.UA Назарова назначили председателем комитета Smart City Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации. Во время декабрьского заседания также был утвержден проект плана деятельности комитета на 2021 год. Среди его основных задач – исследование проблематики внедрения технологий Smart City в городах и территориальных общинах Украины.

Теги: регионы, Министерство цифровой трансформации, диджитализация, Юрий Назаров
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