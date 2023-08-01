В Украине заработал сервис "єЧерга" для рейсовых автобусов, пока – в тестовом режиме в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что само пересечение границы должно быть максимально удобным.
"Для этого развиваем систему "єЧерга", которая уже работает для грузовых авто. Теперь она будет доступна для рейсовых автобусов. Со вчерашнего дня сервис работает в тестовом режиме на украино-польском пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" [в Волынской области]. Водителям автобусов надо зарегистрироваться в системе и приехать на границу в предусмотренное маршрутом время", – рассказал премьер.
По словам Шмыгаля, тестирование сервиса поможет устранить недостатки.
"После этого услуга будет доступна на всей западной границе", – подчеркнул глава Кабмина.
Правительство утвердило старт экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы" 9 декабря 2021 года. Идея работы очереди – предварительное бронирование времени, когда можно пересечь границу.
В ГПСУ отмечали, что "єЧерга" – это бесплатный сервис, в котором перевозчики могут стать в очередь и отслеживать ее продвижение онлайн. Система автоматически посылает уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы. Зарегистрироваться в сервисе можно в приложении или на сайте echerha.gov.ua.
В начале мая 2023 года Кабмин принял решение о запуске сервиса "єЧерга" еще в 15 пунктах пропуска на границе Украины с Молдовой и странами ЕС (кроме работающего по этой системе с декабря прошлого года пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск").
Шмыгаль говорил на заседании Кабмина 2 мая, что "єЧерга" "станет универсальной системой для всех видов транспорта". "Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля – водители автобусов, с августа – владельцы легковых автомобилей. Наша цель – сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным", – объяснил он.