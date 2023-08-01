В Украине заработал сервис "єЧерга" для рейсовых автобусов, пока – в тестовом режиме в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" – Шмыгаль

Cистема "єЧерга" уже работает для грузовых авто, теперь она будет доступна для рейсовых автобусов, отметил Шмыгаль Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Шмыгаль отметил, что само пересечение границы должно быть максимально удобным.

"Для этого развиваем систему "єЧерга", которая уже работает для грузовых авто. Теперь она будет доступна для рейсовых автобусов. Со вчерашнего дня сервис работает в тестовом режиме на украино-польском пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" [в Волынской области]. Водителям автобусов надо зарегистрироваться в системе и приехать на границу в предусмотренное маршрутом время", – рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, тестирование сервиса поможет устранить недостатки.

"После этого услуга будет доступна на всей западной границе", – подчеркнул глава Кабмина.