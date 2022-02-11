В украинском центре реабилитации рукокрылых накопилось 3 тыс. летучих мышей. Сотрудники просят о помощи

"Группы пострадавших летучих мышей поступают к нам одна за другой, впереди еще потора зимних месяца. Мы просим поддержать нас материально (средства на покупку насекомых и медицинских препаратов) и прийти в центр помочь в кормлении летучих мышей. Ежедневно нужно покормить около 300 животных", – отметили в посте.
В центре рассказали, что к ним регулярно привозят новые колонии летучих мышей. 8 февраля поступили животные, найденные во время ремонта квартиры в Харькове.
"Наши специалисты отправились на спасение и забрали рыжих вечерниц, выбравших себе место для зимовки в стене дома. Во время ремонта, снятия гипсокартона стены, рабочие обнаружили сонных летучих мышей и посадили их в мешок (этого не следовало делать). Мы пересадили летучих мышей в коробки и привезли в центр реабилитации рукокрылых, где в течение пяти часов осматривали, взвешивали, кольцевали", – уточнили биологи.
На странице центра опубликовали номер карты, на которую можно перевести деньги для животных.
Украинский центр реабилитации и спасения рукокрылых находится в Харькове. Он был создан в 2013 году и за это время спас более 20 тыс. летучих мышей из 213 населенных пунктов страны, сообщил сайт центра.
Все летучие мыши, обитающие в Украине, занесены в Красную книгу, поэтому очень важно сохранить этих уязвимых животных, подчеркнули биологи.