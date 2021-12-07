В Украину начал летать испанский лоукостер Vueling

Авиакомпания начала совершать пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Киевом.

"Мы рады приветствовать в нашей авиационной семье еще одну авиакомпанию – Vueling Airlines. С сегодняшнего дня в аэропорт Борисполь осуществляют перевозки 38 авиакомпаний по 118 направлениям. Это свидетельствует о быстром восстановлении пассажирских перевозок, а также о том, что наша стратегия по привлечению новых перевозчиков и расширению сети работает и приносит определенные результаты. Начало сотрудничества с Vueling очень важно для нас, ведь еще один европейский лоукостер подтвердил свой интерес к Украине", – поздравил экипаж авиакомпании генеральный директор Борисполя Алексей Дубревский.

Сейчас Vueling летает в Киев из парижского аэропорта Орли. Авиакомпания выполняет рейсы из столицы Украины дважды в неделю – каждые вторник и воскресенье.