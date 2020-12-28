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Лоукостер Wizz Air может зайти в шестой аэропорт Украины

В Wizz Air заинтересованы открыть полеты из Винницы по четырем направлениям – в Германию, Польшу, Австрию и Венгрию, заявил мэр города Сергей Моргунов.

Сейчас Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев
Сейчас Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев
Фото: depositphotos.com

Лоукостер Wizz Air может зайти в шестой аэропорт Украины. Об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов во время отчета о проделанной работе в 2020 году перед Винницким горсоветом, который транслировался на странице градоначальника в Facebook.

По его словам, авиакомпания может открыть полеты из Винницы.

"В мае 2020 года провели переговоры с Wizz Air, и они нам подтвердили четыре направления – Германию, Польшу, Австрию и Венгрию", – сказал Моргунов.

Мэр уточнил, что речь идет о потенциальном открытии рейсов в Берлин, Будапешт, Вену и Варшаву.

"И дальше там были возможности и перспективы по Италии", – уточнил Моргунов.

Также он отметил, что в государственном бюджете на 2021 год выделили 604 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в местном аэропорту, а город, в свою очередь, готов за свои средства провести реконструкцию терминала.

Сейчас Wizz Air работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья, Харькова, а также в аэропорту Киев. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

https://www.facebook.com/SAMorgunov/videos/470917504298718/

Теги: Украина, Винница, переговоры, горсовет, Wizz Air, самолеты, Сергей Моргунов, лоукостер
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