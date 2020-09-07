Wizz Air ввел сбор за предоставление соседних мест в самолете

Стоимость услуги "Места рядом" от лоукоста Wizz Air составляет €12 за перелет в одну сторону и €24 – за перелет в обе стороны.

В Wizz Air отмечают, что оплата сбора не позволяет выбирать места в салоне Фото: depositphotos.com

Wizz Air ввел сбор за возможность сидеть на соседних местах в самолете. Об этом сообщает avianews.com.

Новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.

Стоимость услуги €12 за перелет в одну сторону и €24 – за перелет в обе стороны. При этом, если бронируется перелет в оба конца, сбор необходимо оплатить сразу в обе стороны.

В Wizz Air отмечают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, однако гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет. Номера мест пассажиры смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

Без выбора мест система регистрации может рассадить пассажиров даже из одного бронирования в разных частях салона.

Wizz Air начал присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого момента лоукост применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло, кроме мест в первых и аварийных рядах.