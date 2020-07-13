Wizz Air запускает рейсы из Украины в ОАЭ после пятилетнего перерыва

Авиакомпания Wizz Air намерена летать между Одессой и столицей Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Лоукостер Wizz Air с 1 октября намерен возобновить остановленные пять лет назад прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом 13 июля сообщает Avianews.

Авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ – Абу-Даби. Продажа билетов открыта на рейсы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби стоит минимум 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу – 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Как отмечает издание, ранее полеты между Киевом и Дубаем выполняла украинская дочка Wizz Air. Лоукост обслуживал линию с октября 2013 года до марта 2014 года. Но из-за начала экономического кризиса и военных действий в Украине авиаперевозчик пересмотрел свою стратегию развития, отказался от получения пятого самолета и сократил флот до двух авиалайнеров, а в 2015 году прекратил полеты.