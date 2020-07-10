Власти Эстонии запретили Wizz Air летать из Таллинна в Украину до конца месяца

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило авиакомпании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Расмус Рууд в комментарии ERR.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.
В июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Киев, Львов и Харьков. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.
Издание Avainews также сообщает, что Wizz Air приостановила полеты по трем маршрутам из Украины в Эстонию. Изменение графика коснулось возобновленного 17 июня рейса Киев – Таллинн и открытых 4 июля маршрутов Львов – Таллинн и Харьков – Таллинн.
Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоукост слетал только один раз – 4 июля.
Как отмечает ERR, полеты из Эстонии запрещены в страны с высоким уровнем заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Белоруссию и Россию.
30 июня Эстония продлила запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной до 14 июля.