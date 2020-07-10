Власти Эстонии запретили Wizz Air летать из Таллинна в Украину до конца месяца

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сообщил, что запрет на перелеты между Эстонией и Украиной для Wizz Air действует до 28 июля, а затем власти Эстонии решат, будет ли он отменен или продлен.

30 июня Эстония продлила запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной до 14 июля Фото: depositphotos.com

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило авиакомпании Wizz Air обслуживать рейсы между Таллинном и городами Украины как минимум до конца месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Расмус Рууд в комментарии ERR.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ добавил, что запрет действует до 28 июля, а затем министерство решит, будет ли он отменен или продлен.

В июле Wizz Air успела обслужить несколько рейсов между Таллинном и городами Киев, Львов и Харьков. По словам Пяргмяэ, полеты в Киев были популярными у возвращающихся на родину украинских рабочих, которые долгое время ждали возобновления авиасообщения.

Издание Avainews также сообщает, что Wizz Air приостановила полеты по трем маршрутам из Украины в Эстонию. Изменение графика коснулось возобновленного 17 июня рейса Киев – Таллинн и открытых 4 июля маршрутов Львов – Таллинн и Харьков – Таллинн.

Последний рейс из Киева в Эстонию Wizz Air выполнил 6 июля. Из Львова и Харькова в Таллинн лоукост слетал только один раз – 4 июля.

Как отмечает ERR, полеты из Эстонии запрещены в страны с высоким уровнем заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент запрет касается также перелетов в Швецию, Португалию, Белоруссию и Россию.

30 июня Эстония продлила запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной до 14 июля.