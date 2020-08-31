Wizz Air отменяет все пять рейсов из Украины в Будапешт. Об этом сообщает lowcost.ua.
Причиной приостановления сообщения между Украиной и Венгрией стало решение венгерских властей о закрытии границ страны для иностранцев с 1 сентября.
Wizz Air отменил рейсы из Украины в столицу Венгрии по следующим направлениям:
Авиасообщение с Венгрией приостанавливается не только для Украины, но и для ряда других стран. Wizz Air, в частности, планирует отменить из-за этого рейсы по более чем 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.
С 1 сентября Венгрия закрывает границы для иностранцев из-за новой вспышки COVID-19. Вместе с тем некоторым категориям украинцев все же будет разрешено въехать в страну.
По данным венгерского правительства, на 31 августа в стране подтверждено 6139 случаев заболевания COVID-19, 3761 заболевший выздоровел, 615 умерли.