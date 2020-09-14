Wizz Air до марта отменила 12 авиарейсов из Украины

В общей сложности Wizz Air отменила до марта 2021 года около 20 рейсов из Украины.

Лоукостер Wizz Air до конца марта следующего года отменил 12 авиарейсов из Украины. Об этом сообщает Lowcost Avia.

Изменения коснулись всех городов Украины, куда летают самолеты авиакомпании.

По данным системы бронирования, Wizz Air отменила рейсы: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова в Ларнаку и Будапешт, из Харькова в Катовице и Будапешт, из Запорожья в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

Рейсы из Одессы в Берлин и Будапешт будут выполнять еще более месяца, однако с 23-го и 24 октября их также отменят до марта.

В общей сложности Wizz Air отменила до марта 2021 года около 20 рейсов из Украины.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта. Сообщалось, что он будет действовать, предположительно, до 1 июля, однако в этот день сняли ограничение только для 15 стран. Украина в этот список не вошла. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.