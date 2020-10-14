Wizz Air отменил более 20 ноябрьских рейсов из Украины

Восстановление сообщения по ряду направлении из Украины лоукостер Wizz Air предварительно запланировал на начало декабря.

Венгерский лоукостер Wizz Air внес изменения в зимнюю полетную программу и отменил более 20 рейсов из Украины в ноябре. Об этом сообщает Lowcost Аvia.

Из Киева в следующем месяце отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт.

Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три–пять направлений. В частности, в Милан, Вену, Берлин, Дортмунд, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Таллинн, Будапешт и Краков.

Отмененные рейсы уже недоступны в системе бронирования, а пассажирам приходят письма о том, что Wizz Air отказался от этих полетов.

Восстановление сообщения по указанным направлениям лоукостер предварительно запланировал на начало декабря.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта. Сообщалось, что он будет действовать, предположительно, до 1 июля, однако в этот день сняли ограничение только для 15 стран. Украина в этот список не вошла.

Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.